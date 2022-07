Els sindicats protesten a les portes de la patronal

La inflació continua desbocada i, en canvi, els sous no pugen. Amb un IPC del 10,2% moltes famílies tenen dificultats per arribar a final de mes. "El sou que tenc no basta, seria molt positiu que els empresaris apujaran els salaris" és el testimoni d'una dona que fa feina al sector de la restauració. Com ella, moltes persones tenen dificultats. Els sindicats també denuncien que la situació "ha arribat al límit".

Concentració a les portes de la seu de CAEB "Hem de negociar pujades salarials que recuperin el poder adquisitiu dels treballadors " Aquest dimecres CCOO i UGT han demanat a les portes de la seu de la patronal un increment salarial equiparat a l'increment del cost de la vida."Hem de tenir responsabilitat senyors de la patronal. Ens hem de seure i negociar pujades salarials que recuperin el poder adquisitiu dels treballadors." Aquest era un dels missatges que s'ha escoltat a la concentració on han participat unes cinquanta persones.