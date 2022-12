Aragonès pressiona PSC i JxCat de la mà de sindicats i patronal

Sindicats i patronal donen suport als Pressupostos i arrenquen al president de la Generalitat el compromís d'incloure més de 14 milions d'euros per l'FP i 4 milions d'ajudes per a la internacionalització de les empreses. Un acord que posa pressió als grups en plena negociació per aprovar els comptes.

“Amb l'acord d'avui aquest pressupost fa un pas endavant. Esperem que es tradueixi en el suport polític necessari. Demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible", ha destacat Pere Aragonès durant la signatura de l’acord al palau de la Generalitat.

Patronal i sindicats demanen celeritat perquè l'acord per si sol, diuen, és insuficient. “Que el govern busqui la màxima complicitat amb la resta de grups perquè l'aprovació al Parlament sigui tan ràpida com sigui possible”, destaca el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

“El que no entendrem és que acabin dilatant-se discussions i negociacions sine die només per voluntat de tacticisme polític", ha advertit Javier Pacheco, des de CCOO.

El mateix li han demanat des del tercer sector les entitats socials, amb qui també s'ha reunit avui el Govern.