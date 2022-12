Crida de Govern i agents socials per evitar la pròrroga dels Pressupostos

01:34

Sindicats i patronals escenifiquen l'acord amb el Govern per millorar les prestacions socials i dotar el Pacte Nacional per la Indústria.

Un acord que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat d'històric perquè inclou per primer cop els agents socials en l'elaboració del Pressupost. Aquest pas ha de servir per impulsar l'aprovació dels comptes de 2023 segons ha insistit Aragonès.

Una crida a la qual també han donat suport empresaris i sindicats, com han expressat Josep Sánchez llibre de Foment i Josep Ginesta de Pimec. Unanimitat completada pels sindicats. Cal evitar tant sí com no una pròrroga pressupostària, segons Javier Pacheco, de Comissions, Camil Ros, de l'UGT.

L'acord inclou, entre d'altres, augmentar un 8% l'indicador que marca la quantia de les prestacions socials com la renda mínima garantida i dotar de 650 milions d'euros el pacte nacional per la indústria | CLIMENT SABATER