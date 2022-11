El PSC segueix estenent la mà al Govern per pactar els pressupostos, tot i les reticències expressades pel president de la Generalitat. El diputat dels socialistes al Parlament Europeu, Javi López, lamenta que la indecisió de Pere Aragonès i Esquerra Republicana hagi tingut com a conseqüència que no hi pugui haver uns comptes aprovats en temps i forma l'u de gener, i pensa que "l'únic responsable d'aquesta situació és el president de la Generalitat, que no ha buscat socis per fer-ho".

López es mostra confiat que durant el primer semestre de l'any vinent s'arribi a un acord a la mesa de l'eurocambra per permetre l'ús del català a les sessions ordinàries del ple i les comissions, tot i que la llengua catalana seguirà sense ser oficial perquè per això caldria modificar els tractats de la UE, cosa que no veu viable a curt i mitjà termini. En clau interna, però, l'eurodiputat socialista demana als partits al Parlament que "intentin no fer un ús partidista ni polititzar el debat sobre la llengua".

En aquest sentit, també reclama als eurodiputats de formacions independentistes, amb qui diu que hi té una relació prou cordial, que siguin "escrupulosos i respectuosos amb la feina del Parlament Europeu perquè en algunes ocasions he tingut la sensació que hi havia una voluntat d'instrumentalitzar políticament una comissió d'investigació", amb relació a la que s'està seguint per esbrinar l'ús d'eines d'espionatge digital, com ara el software Pegasus.

D'altra banda, pensa que fins ara la presidència del Parlament Europeu ha actuat correctament a l'hora de permetre a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí mantenir l'acta d'eurodiputat perquè "no forma part de les decisions que ha de prendre la cambra", sinó complir i respectar el que determinin els tribunals.

Javi López considera que el cas britànic, primer amb el referèndum d'independència d'Escòcia i després amb el que va desembocar en el Brexit, ha posat de manifest que "els referèndums de tot o res, especialment per l'engranatge institucional i per allò que afecta la nostra identitat, no són una solució".

També critica el retard que porta Catalunya en la implantació d'energies renovables i està convençut que la inflació espanyola seguirà l'any vinent a la baixa i estarà per sota de la mitjana de l'eurozona, en bona part per les mesures que ha pres el govern espanyol en col·laboració amb la Comissió Europea.