L'actualitat d'aquest dilluns passa per la recta final de les negociacions per tancar una acord dels Pressupostos de la Generalitat. El Govern té la intenció d'intentar aprovar aquest mateix dimarts en la reunió de l'executiu els comptes, per així presentar-los al Parlament aquest mateix dimecres.

El president Aragonès encapçala aquest dilluns la reunió del Consell del Diàleg Social al Palau de la Generalitat on es ratifica l'acord amb patronals i sindicats per millorar les prestacions socials i la inversió del Pacten Nacional per la Indústria fins a 2030.

Part de la societat econòmica i civil de Tarragona celebra un acte en suport del projecte Hard Rock, pel que també aposten formacions com JxCat o el PSC.

Els virus respiratoris segueixen tensant l’atenció sanitària. Davant la triple amenaça vírica que suposa la confluència de la grip, la covid i el virus sincitial, molts professionals es queixen que no donen l'abast.

Barcelona inaugura la Fira de Nadal del Port, un dels darrers esdeveniments de la ciutat que quedaven per arrencar a la ciutat després de l'encesa de les llums de Nadal i l'obertura de les Fires de Santa Llucia.