Carme Trilla: "Una llei d'habitatge estatal no és necessària"

Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, creu que la llei de l'habitatge estatal hauria de contemplar poques mesures, ja que les competències són de les comunitats: "Una llei d'habitatge estatal no és necessària", sosté. Això no obstant, la presidenta de l'Observatori Metropolità Habitatge de Barcelona creu que una llei d'habitatge estatal podria ajudar a evitar "punts d'error històric", com que els habitatges protegits estiguin protegits per sempre. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també assenyala que "separar petits i grans propietaris és un error". "El 65% del mercat no quedarà afectat per la norma", ha destacat, en referència al mercat en mans de petits propietaris.