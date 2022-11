Les víctimes d'accidents de trànsit demanen més ajuda i sensibilitat a les administracions. Una moto es va endur la vida del fill de 5 anys del Walter, mentre que la parella de la Gina va morir arran d'una topada provocada per un altre vehicle. Tots dos es queixen del tractament judicial rebut i comparteixen amb les associacions que els donen suport que fan falta uns procediments més àgils i clars.

L'Estatut de la Víctima sí que garanteix acompanyament amb professionals especialitzats, informació i protecció però només s'aplica al 2% dels afectats per delictes viaris.

"Ben aviat, el mes que ve, hi haurà en funcionament un servei territorialitzat d'assistència a les víctimes greus de trànsit", ha assenyalat Elena, que ha afegit que "a vegades parlem només de la xifra més dura, les morts, però darrera els accidents hi ha moltes víctimes que han quedat amb problemes de salut i amb dificultats per tirar endavant. També han de tenir escalf, ajuda i acompanyament".

L'operatiu ha comptat amb cotxes i motos policials sense logotipar per denunciar la conducció imprudent . A més, s'han instal·lat més radars per detectar l'excés de velocitat, sobretot a vies locals i comarcals on s'ha posat el focus en incrementar la seguretat dels ciclistes .

Radiografia de la sinistralitat viària a Catalunya

En el que portem d'any han mort a les carreteres catalanes 146 persones. La xifra no és especialment dolenta si tenim en compte l'evolució dels últims anys però les autoritats de Trànsit estan sorpreses pel repunt que s'ha donat aquest mes de novembre, quan en poc més d'una setmana han perdut la vida 15 persones. Amb tot, però les dades de reducció de mortalitat es van consolidant any rere any.

També la xifra d'accidents greus, és a dir, amb morts o ferits, ha anat a poc a poc disminuint. A falta de consolidar les dades d'aquest 2022, en l'última dècada s'ha observat una baixada de l'accidentalitat, tot i que els dos anys de restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia (2020 i 2021) fan difícil de dir si la tendència que es portava segueix pel bon camí

En tot cas, la comparativa entre els anys 2010 i 2019 ofereix un balanç positiu. S'ha reduit la xifra de gairebé tots els tipus d'accidents greus, tret dels derivats de sortides de calçada, que han augmentat. Com a possibles causes es pot apuntar a un augment de les distraccions, com per exemple manipular el telèfon mòbil amb el vehicle en marxa, i l'excés de velocitat.

Contràriament al que es pot pensar, la majoria d'accidents a Catalunya es produeixen en zona urbana i des del confinament han repuntat de manera significativa. Tot i això es mantenen per sota dels registres de fa 10 anys, igual que els accidents en carretera, que acumulen però la major part de les víctimes mortals i sinistres amb seqüel·les per a les persones.

El tipus d'accident més habitual a la xarxa viària catalana és el d'una col·lisió de vehicles en marxa. Cada any n'hi ha de mitjana 789, seguits a força distància pels atopellaments (381) i les sortides de calçada (234).

Segons el Departament d'Interior, pel que fa als col·lectius vulnerables durant aquest 2022 i fins al 31 d’octubre han mort a la xarxa viària catalana un total de 36 motoristes, un 12,2% menys que el 2019, quan se’n van registrar 41. En canvi, ha augmentat el nombre de vianants morts (16) fins a un 45,5% respecte al 2019 (11).

Els perfils més fràgils de la mobilitat en carretera, sumen 59 víctimes mortals i representen el 45% dels morts a la xarxa viària de Catalunya. A més dels 36 motoristes i dels 16 vianants finats, han mort 6 ciclistes i 1 usuari de vehicle de mobilitat personal, com ara patinets, tot i que tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana.