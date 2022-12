00:55

La inflació i l'increment de costos a causa de la invasió a Ucraïna ha accelerat el tancament de granges lleteres a les comarques de Girona. Durant l'última dècada la demarcació ha perdut més del 40% de les explotacions.

El 2022 acabarà amb 203 granges productores de llet, enfront de les 357 que hi havia el 2012. Des del sector destaquen que l'encariment de l'energia i el preu del farratge, per mantenir les vaques, ha situat moltes explotacions al límit, per això hi ha productors que han decidit tancar | Joan Sisquella