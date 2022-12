La figura del voluntari, més imprescindible que mai

Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional del Voluntariat, una jornada que pretén contribuir i sensibilitzar al públic de tot el món sobre el voluntariat des de totes les seves vessants. La inflació i la pandèmia han provocat que els darrers anys hagin estat durs per quasi tothom, però sobretot, pels més vulnerables. Per aquest motiu, la figura del voluntari esdevé ara, més important que mai.

Una de les campanyes més populars per solidaritzar-se aquest Nadal és el Gran Recapte. Enguany han participat prop de 25.000 voluntaris i preveuen arribar a recaptar 5 milions d'euros. La tasca del voluntari és imprescindible per a les entitats socials, però sovint passa desapercebuda.

“"Sense voluntaris això no es faria" “

Paral·lelament, a la Creu Roja més de 20.500 persones fan voluntariat per fer front a les demandes socials actuals. Segons l'entitat, el perfil més nombrós de les persones que decideixen ser voluntàries és el d'una dona de 44 anys amb estudis superiors i que participa en l'àmbit de la inclusió social. Durant aquest any, més de 3.697 persones s'han incorporat al voluntariat de l'organització. Unes xifres molt satisfactòries, tenint en compte que la demanda d'ajuda per part de les persones més necessitades també ha augmentat.