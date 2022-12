05:44

Creu que és una bona manera de tallar possibles cadenes de transmissió que afectin a la població gran i més vulnerable

El pediatre i epidemiòleg, Quique Bassat, és optimista respecte a l'evolució del que alguns han anomenat tripledèmia, és a dir, la confluència de tres virus que provoquen infeccions respiratòries, com ara la grip, el virus sincitial que provoca la bronquiolitis i el Covid. El doctor admet que "les properes setmanes seran complicades" però descarta que hi hagi una coincidència del pic dels tres patogens perquè el virus respiratori sincitial ja ha arribat al seu pic, s'espera que el de la grip es produeixi al voltant de Nadal, i el de la Covid presenta una major incertesa.

Pensant en les vacances de Nadal, creu que les trobades familiars "sempre són un factor de risc perquè hi ha barreja amb la gent més gran que es la part de la població vulnerable". Per això recomana prudència durant les festes perquè "la Covid no s'ha acabat i la grip aquest any ha vingut molt forta".

Amb relació a la Covid-19, Bassat recorda que disposem d'eines per protegir-nos, com ara les vacunes, i lamenta que el ritme de vacunació hagi baixat força. Pel que fa als infants, creu que "hauríem d'aconseguir que els més petits pugin la seva cobertura vacunal".

Pel que fa al reforç dels recursos sanitaris anunciat fa uns dies pel conseller de Salut, Quique Bassat considera que tota ajuda és "benvinguda" però avisa que es tracta d'un "pedaç" i que cal trobar una solució de caràcter més estructural per evitar que cada any passi el mateix. | OLGA RODRÍGUEZ