Míriam Nogueras: "ERC ha canviat les regles del joc a mitja partida"

Míriam Nogueras diu que la prioritat d'ERC no és la independència i el seu soci és un partit espanyol: "Esquerra ha canviat les regles del joc a mitja partida". La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats diu que Junts i ERC tenen estratègies diferents, però que ells estan on eren "el primer dia": "ERC ha deixat anar la mà de Junts i ha agafat la del PSOE", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que als republicans se'ls ha "colat un gol" amb la reforma penal i que els acaben donant la raó a Junts en esmenar-la. Critica que la meitat de consellers del Govern no són independentistes i "han apretat molt" contra els independentistes, però només assenyala Nadal i Ubasart. Critica "l'actitud servilista" de l'executiu davant de Sánchez i diu que "Aragonès s'ha de poder veure que està a la mateixa alçada que Sánchez". Diu que Giró va fer els pressupostos d'un Govern de coalició amb un partit amb el qual no coincideixen "en moltes coses": "Els pressupostos d'avui són autonòmics". I defensa que la taula de diàleg ha allunyat la independència: "Amb el PSOE o el PP no farem mai la independència".