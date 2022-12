Les treballadores de l'atenció domiciliària surten al carrer

Unes 200 treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona s'han concentrat aquest matí davant l'Institut Municipal de Serveis Socials per reclamar millores laborals. Denuncien que "fan una feina molt necessària" però que no se'ls reconeix "ni el dret a estar amb la família ni a agafar la baixa", entre d'altres.

La vaga ha començat aquest dilluns, tot i que també s'han convocat aturades pels dies 7 i 9 de desembre. Sembla que el sector de les cures està en peu de guerra, ja que, fa uns dies, el sindicat majoritari de metges de Catalunya va anunciar una vaga per "reconstruir el sistema sanitari" davant una situació "insostenible".

Reivindicacions

Entre les reivindicacions de les treballadores hi ha la de disposar d'un conveni laboral propi a la ciutat, millores salarials i que es visibilitzi la seva tasca, que defensen que és "imprescindible".

Segons els sindicats convocants, al SAD hi treballen més de 4.000 persones, la majoria dones, i atenen uns 24.000 usuaris. Denuncien que ho fan en una situació de "precarietat alarmant" i exigeixen unes condicions de treball "dignes".

“"No som nenes/nens servicials, som professionals essencials"“

Les manifestants assenyalen que el SAD és un servei públic "en mans privades" i que el concurs, cada quatre anys, el guanyen aquelles empreses que ofereixen el servei "a més baix cost".

Entre les millores laborals, demanen torns definits; jornades completes de 35 hores setmanals; un plus d'antiguitat; percebre el 100% del salari per baixes d'incapacitat temporal (IT); que s'elimini la borsa d'hores i regular el sistema de superilles. "Volem començar per algun lloc i Barcelona és el centre neuràlgic de Catalunya, però volem aconseguir millores per a nosaltres i per a totes les companyes", ha recalcat Àngels Muñoz, treballadora familiar.

Aquesta representant de les treballadores també denuncia la discriminació de gènere que pateix un col·lectiu on la majoria són dones. També hi ha un alt percentatge de dones migrades; "dones empoderades amb uns drets laborals i socials que les emparen".

Aquest 7 i 9 de desembre continuaran lluitant i sortint als carrers de la ciutat perquè se'ls reconegui la seva tasca.