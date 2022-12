Arrenca l'operació sortida pel pont de desembre

Arrenca l'operació sortida del pont de desembre. Aquest divendres és el dia amb més operacions a l'aeroport del Prat. A les carreteres, comença la primera fase amb la previsió que 470.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L’operació especial de trànsit es divideix en dues fases. Per un costat, una que anirà del 2 al 6 de desembre; per l’altre, una segona, que anirà del 7 a l’11 de desembre. Durant la primera fase es preveu la sortida de 470.000 vehicles des de l’àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al retorn, està previst que es concentri principalment dimarts, 6 de desembre, entre les 12 i les 24 hores, i s’estima que es mobilitzin 240.000 vehicles. Quant a la segona part del pont, la previsió de sortida és de 420.000 vehicles entre les 15 h de dimecres, dia 7, i les 15 h de dijous, 8 de desembre, des de la zona d’influència de la capital catalana, amb la tornada concentrada diumenge de la setmana que ve, dia 11, amb una estimació de 250.000 vehicles.

Prudència després d'un novembre tràgic

Davant aquest pont, Trànsit ha fet una crida a la prudència. Es demana extremar les precaucions després d'un novembre "tràgic" amb gairebé el doble de morts que el 2019. Aquest darrer mes, 18 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat aquest dijous "màxima prudència" als conductors que facin desplaçaments per carretera durant el pont de la Puríssima. "No es pot abaixar mai la guàrdia, màxima prudència, especialment en els desplaçaments entre setmana, no els grans moviments de sortida i entrada", ha afirmat en declaracions a la premsa en la presentació de l'operatiu especial per aquesta setmana de festius de la Constitució i la Immaculada.