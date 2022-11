Nadal encara no ha arribat, però els carrers ja comencen a mostrar la seva expressió més nadalenca. El mes de desembre està replet de nombroses fires i activitats nadalenques per gaudir amb la família, amics o sol. Per això, fem un recull dels llocs a visitar arreu de Catalunya, i en concret a la ciutat de Barcelona, durant aquestes dates tan especials. Tindreu un pla diferent per cada dia, us animeu?

Una de les novetats d'enguany és que torna al Tibidabo la pista de gel, que se suma a la llista d'espais de la ciutat que obriran pistes perquè petits i també grans gaudeixin del patinatge sobre gel abans de les festes nadalenques.

El pessebre de la Plaça Sant Jaume Per donar la benvinguda a Nadal, s'ha de fer una parada obligatòria a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Allà s’exposa el pessebre de l'Ajuntament de la ciutat que mai passa desapercebut per la polèmica que genera cada any. El del 2021, 2019, 2018... La innovació i originalitat dels pessebres "d'Ada Colau" no sempre acontenten tothom. L'evolució dels pessebres de la plaça Sant Jaume: els més polèmics Malgrat que el pessebre d'enguany encara és una incògnita, el que està clar és que tornarà a sorprendre. Això sí, ja se sap que serà un format de "mapping".

Les millors fires de Nadal Fira de Santa Llúcia És la fira més antiga de la ciutat de Barcelona que gira al voltant del món del pessebre i de les tradicions nadalenques. Enguany celebren el 236è aniversari des de la primera data confirmada, el 1786. Com cada any se celebra a l’avinguda de la Catedral de Barcelona del 25 de novembre al 23 de desembre i hi haurà 192 parades. Fira al Moll de la Fust a Entre els dies 5 de desembre i el 6 de gener el port de Barcelona acull la fira ‘Nadal al Port 2022’. Aquesta és coneguda per la seva mítica roda de fira de 65 metres i d’altres atraccions pels més petits. També hi ha paradetes gastronòmiques i d’artesania per fer les compres nadalenques. Comptarà amb més de 85.000 llums LED. Fira al Moll de la Fusta Sagrada Família Si t’agrada comprar accessoris i decoració nadalenca original, has de visitar la fira més antiga i popular de la ciutat, la de Sagrada Família. Situada davant l’emblemàtic edifici de Gaudí, desenes de paradetes venen figures pel pessebre, arbres de Nadal o caganers. Se celebra del 25 novembre al 23 de desembre de 10:00 h a 21:00 h. Nadal al Poble Espanyol El Poble Espanyol es converteix en l'escenari perfecte per a rebre Nadal més màgic de Barcelona. Els protagonistes? Els desitjos dels més petits! Més de 20 decoracions i una il·luminació màgica ompliran d'alegria els carrers del Poble perquè nens, nenes i adults facin un entranyable recorregut en el qual l'esperit nadalenc estarà més present que mai. A més, no faltaran la Casa del Pare Noel i els Reis Mags, concerts Rock&Kids, pessebres vivents i espectacles de màgia, circ i música. Del 3 a l'11 de desembre, el 17 i el 18 de desembre, del 22 al 29 de desembre (excepte el 25 de desembre) i del 2 al 8 de gener. El preu és d’11 euros. La fira del Gall de Vilafranca Es tracta d'un tradicional mercat d’aviram que se celebra a Vilafranca de Penedès (Alt Penedès) des de l’edat mitjana. En aquesta fira podem comprar i degustar el reconegut "Gall del Penedès", una varietat autòctona d’au de corral molt apreciada per la seva vistositat i la seva carn, l’autèntic protagonista de la fira. Fira del Gall de Vilafranca Què trobarem a la Fira del Gall de Vilafranca? Hi haurà mercat d’aviram, mostra gastronòmica, visites a cellers, mercat d’artesania, productes naturals, Mostra de Bestiari Festiu de Ploma, activitats familiars i el trenet de la fira, entre altres. Se celebra del 7 al 18 de desembre. Fira Avícola Raça Prat En la mateixa línia, a la Fira Avícola del Prat de Llobregat (Barcelona), es poden tastar els millors productes de la terra reconeguts i de qualitat, com són el pollastre Pota Blava i la Carxofa Prat. I si t’agraden, també podràs comprar-ne per cuinar-los a casa! El Pota Blava té unes propietats culinàries úniques i un sabor i intens. A la fira, també es pot descobrir com es cria: de manera tradicional, a l’aire lliure i amb una alimentació natural. Tot això, en l’entorn de l’emblemàtica Granja de La Ricarda, amb un ampli espai de prop de 19.000 m2 per a expositors de tota mena. Hi trobareu des de tradicionals productes agrícoles fins a restauradors i comerciants. Dates: 2, 3 i 4 de desembre de 2022. Fira de l’Avet És una de les fires de Nadal més singulars de Catalunya. Es desenvolupa en un poble de pessebre, de carrers i cases ben cuidades, on encara es pot sentir l’olor dels pobles d’abans a l’hivern, de llenya cremada a la llar de foc. Es tracta d'Espinelves (Osona), on podem proveir-nos de l’avet de Nadal, especialment de les varietats més conreades a la zona. 00.44 min Espinelves aposta per l'arbre natural en la Fira de l'Avet | Gemma Esteva També trobarem parades d’artesania i d’alimentació de qualitat i també s’hi pot gaudir de les diferents exposicions i dels espectacles que diàriament hi tenen lloc. Es fa del 3 a l’11 de desembre. El Mercat Medieval de Vic Milers de persones tornaran a recórrer els carrers del centre històric de Vic (Osona) del 8 a l'11 de desembre amb motiu del Mercat Medieval. D'aquesta manera, una de les fires insígnia de la ciutat recuperarà la seva "essència", segons ha destacat aquest dimarts el regidor de Fires i Mercats, Titi Roca. La gran novetat d'aquesta edició és 'La Prèvia del Medieval', una proposta que persegueix divulgar "el Vic més medieval". En total hi haurà una trentena d'activitats, com un taller de cal·ligrafia medieval, que s'oferiran de l'1 al 4 de desembre. Mercat medieval de Vic Fira del Tió d’Arbúcies Fer cagar el tió s’ha convertit en una tradició tan arrelada al territori que fins i tot es fan fires dedicades a aquesta soca màgica que cada any ens fa regals per Nadal. Una de les més destacades és la d’Arbúcies (La Selva), el cap de setmana del 3 i 4 de desembre. A part de comprar el tió, podreu fer-ne un de propi o, fins i tot, anar-lo a cercar al bosc. L’horari de la fira és de 10:00 h a 20:00 h el dissabte i de 10:00 h a 15:00 h el diumenge. Fira del pessebre d'Olot La Fira del Pessebre se celebra sempre per les dates del Pont de la Puríssima. S'hi poden trobar tota mena de productes relacionats amb les festivitats nadalenques i les figures de pessebres de qualitat així com tota mena de regals i decoracions de Nadal: arbres, tions, pessebres, torrons i molts detalls especials més. La Fira, que decora de Nadal els carrers del nucli antic d'Olot està acompanyada d'un mercat d'artesania km0 amb una acurada selecció de productes naturals, locals i de qualitat que són elaborats de forma artesanal i activitats familiars relacionades. Fira de Nadal de Tarragona Tradicional fira nadalenca que se celebra des de fa dècades al tram central de la Rambla Nova de Tarragona durant els darrers dies de l’any. Una dotzena de parades ofereixen els articles nadalencs més tradicionals, com pessebres, figures, verd i artesania. Del 25/11 al 23/12. De 10 a 21.00h. Mercat de Santa Llúcia de Lleida El Mercat de Santa Llúcia de Lleida s'inaugurarà aquest any el pròxim 3 de desembre. Des de llavors i fins al 24 de desembre, el mateix dia de la nit de Nadal, es podran visitar les diferents paradetes durant el matí i la tarda. La Fira se celebra al punt habitual de la capital de Ponent i té la seva localització just al davant de la Catedral Nova. En concret, les diferents paradetes se situaran a la Plaça de la Catedral.

Espectacles de llums a la ciutat Recinte Sant Pau El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acull la segona edició de ‘Els llums de Sant Pau’. Fins al 15 de gener la iniciativa mostra noves instal·lacions lluminoses amb una experiència immersiva i més d’una vintena d’instal·lacions artístiques lluminoses. Sota el títol ‘L’Univers de la Llum’ s’ofereix un viatge pels misteris de l'espai amb galàxies, estrelles i planetes. Casa Batlló Com cada Nadal, Casa Batlló oferirà una il·luminació especial de la seva façana del 24 de novembre al 6 de gener. A més, cada 30 minuts oferirà un xou de llum i música de 3 minuts de durada. La Pedrera La Pedrera és un dels edificis més populars i fotografiats de Barcelona, i la seva privilegiada situació permet crear espais de reflexió sobre les contradiccions típiques de l'època nadalenca, com un consumisme desmesurat. Per a dur a terme la il·luminació de Nadal, La Pedrera col·labora amb escoles de disseny de la ciutat. Casa Seat Amb la col·laboració de l'artista gràfic PeBe i 48h Open House Barcelona la casa Seat vestirà el calendari d'advent de la façana amb il·lustracions dels espais més emblemàtics de la ciutat. A l'interior, de la mà de Christian Escribà, podrem recórrer un poble nadalenc replet de joguines i personatges de fantasia. L'accés és gratuït, amb un màxim 4 entrades per persona. Casa Seat ‘Mar de llums de Nadal’ De l'1 de desembre al 8 de gener el Museu Marítim us convida a endinsar-vos pels seus espais mentre recorreu l'itinerari i espectacle ‘Mar de Llums de Nadal’. Un paradís nadalenc que tindrà la mar com a protagonista i brillarà amb llum pròpia gràcies a milers de punts de llum.