Nadal s’apropa i una de les tradicions dels darrers anys és criticar el pessebre d'Ada Colau. Des que és alcaldessa de la ciutat de Barcelona, la polèmica està servida. Són molts els que qualifiquen el seu pessebre de “massa” conceptual i allunyat de la tradicional escena del naixement de Jesús. La tradició divideix any rere any l'opinió dels barcelonins.

El que està clar és que el pessebre tornarà a sorprendre aquest 2022. O almenys així ho ha assegurat el tinent d’alcalde de Cultura, Jordi Martí. L’alcaldessa, Ada Colau, per la seva banda, avança alguns detalls per crear expectació: serà “més telemàtic, més audiovisual i més de ‘mapping’”. El pressupost rondarà, com sempre, els 100.000 euros.

Rebobinem per veure els pessebres de la plaça de Sant Jaume i coneixem quina és l'opinió dels ciutadans.

El pessebre repartit per la ciutat (2021) La proposta de l'any passat va ser definida com a "innovadora, multidisciplinària i col·laborativa". El seu creador, l'arquitecte Jordi Darder, va crear 23 versions diferents de pessebre que es trobaven repartides a comerços i entitats des de Via Laietana fins a la Rambla pels carrers Ferran i Jaume I. Mentre els ciutadans passejaven anaven trobant, per les façanes il·luminades, els clàssics personatges del pessebre. Pessebre 2021 Tot i que no va tenir tantes crítiques com altres anys, alguns van anomenar-lo "el no pessebre" per la manca d'un "pessebre físic i tradicional" a la plaça com esperaven.

El pessebre "traster" (2019) El pessebre de 2019 va ser un dels més polèmics. Alguns el van titllar de "punt verd de residus" o "traster". Paula Bosch va ser l'autora i no es va estalviar les crítiques. Amb la seva obra pretenia "recrear la preparació del pessebre" amb el fet d'anar a les golfes, obrir les caixes i treure la decoració nadalenca. Pessebre 2019 Una trentena de caixes de fusta apilades amb objectes de tota mena van decorar la plaça Sant Jaume. Algunes tenien al seu interior el nen Jesús, el bou i la mula, el caganer... i els tradicionals elements del pessebre. Que va ser un dels més criticats és cert, però també, un dels més difícils d'oblidar.

Personatges fusionats amb cadires (2018) Les crítiques del pessebre del 2018 també van prendre volada. Aquest cop va ser l'escenògraf i il·lustrador Sebastià Brosa l'encarregat de dissenyar l'escenari. Tenia tots els elements del naixement, però, de nou, presentats d'una forma totalment diferent. La protagonista era una gran taula coberta per un mantell de molsa, canelobres, plats i copes. Però l'originalitat radicava a les cadires que l'envoltaven: s'havien fusionat amb els personatges del pessebre de tota la vida. Així, es podia veure als tres Reis Mags representats en una única cadira amb tres caps, sense identificar qui era cadascú. Pessebre 2018 Va rebre moltes crítiques, això sí. Algunes persones el van definir com una "merda". Un usuari a Twitter deia que era "un possible complex per a qualsevol nen que ho vegi" i altres deien que cada any era "cada vegada pitjor". Tot i això, també va haver-hi molta gent que el va defensar i el trobava original.

El pessebre dels "25 pals" (2017) El 2017 va ser l'any que més crítiques va rebre el pessebre, principalment pel pressupost que s'hi va dedicar. Alguns titllaven d'"escandalós" i "indignant" el fet que "25 pals de fusta" amb figures nadalenques de color blanc costessin, ni més ni menys, que 148.000 euros. Pessebre 2017 I és que l'arquitecte, Jordi Darder, va voler crear una espècie de pessebre vivent. La col·locació alçada en posició vertical de les figures creava un espai obert entre aquestes per passejar. Darder afirmava que "pretenia aconseguir un núvol lumínic". Sense deixar de costat la gran quantitat de crítiques que va rebre l'Ajuntament de Barcelona per aquesta idea, també cal ressaltar que molta gent valorava el fet que s'intentés crear un escenari allunyat de la concepció tradicional.

El pessebre de les bombolles i J.V Foix (2016) El Betlem instal·lat l'any 2016 a la plaça Sant Jaume va estar dissenyat per Toti Toronell i Quim Domene. El conjunt de les figures del pessebre passava per nou bombolles transparents, amb una història al seu interior. Pessebre 2016 Va ser un dels més originals i dels més alabats, ja que cada una de les seves esferes representava una de les 9 estrofes del poema "Ho sap tothom i és profecia", de Josep Vicenç Foix. En una de les esferes, els Reis Mags havien estat substituïts per tres fotografies de Joan Miró, Pau Casals i Josep Vicenç Foix. En una altra, el nen Jesús dorm sobre un llit i envoltat de caixes amb figures del pessebre, encara per muntar. Tot i que va ser un dels més cridaners estèticament, les escenes de l'interior de cada bombolla no van deixar ningú indiferent.