Nou pas per reformar el delicte de malversació

Nou pas en el camí per derogar el delicte de sedició i modificar la malversació del Codi Penal. El PSOE i ERC han tancat aquest mateix dilluns a la tarda l'acord per impulsar una esmena transaccional dins la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. L'acord suposa una rebaixa de les penes per malversació quan no existeixi ànim de lucre o enriquiment personal, que passa a estar castigat amb un màxim de 4 anys de presó en comptes dels 8 que hi havia fins ara.

Un camí no lliure de polèmica, perquè Unides Podem s’havia desmarcat explícitament de la reforma plantejada pels socialistes, tot i que finalment ha donat suport després que s'hagin inclòs tres tipus diferents de malversació. Segons ERC cap d'ells es correspon amb les conductes que van portar a organitzar l'1 d'octubre.

Uns canvis, per cert, que l'executiu espanyol insisteix, davant les acusacions de l’oposició, que no és una reforma feta a mida per l'independentisme i en cap cas implicarà una reducció de penes per casos de corrupció.

Podemos no votarà en contra El president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reconegut els dubtes de la seva formació sobre “la futura aplicació del nou delicte per part dels jutges”. I és que els socialistes han portat a la Cambra Baixa una esmena que inclou la creació d’un nou tipus de malversació que penalitza el desviament pressupostari irregular dins l’administració pública. En tot cas, Asens ha advertit que en cap cas faran que “descarrili la ponència d’una llei tan important”. 00.24 min Unidas Podemos no firmará con el PSOE la enmienda de la malversación pero no "dejará caer" la reforma del Código Penal

El PSOE rebutja despenalitzar cap delicte Des del govern espanyol asseguren que no hi haurà cap reducció de penes i, de fet, la mateixa portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, assegurava en RNE que s'amplia els casos que seran delicte. La intenció del Govern és que cap actuació que suposi un desviament de fons públics, sigui quina sigui la seva destinació, quedi exempta de càstig, encara que es distingeixin més supòsits i gradacions. "Queremos que la corrupción esté contemplada por el CP" Recordem que la reforma que proposa el PSOE afegeix una nova variant de malversació: el desviament pressupostari irregular, amb penes d'entre 1 a 4 anys de presó i de 2 a 6 d'inhabilitació. D'aquesta manera es rebaixaria la pena màxima aplicable als càrrecs processats ja que l'actual Codi Penal vigent estableix fins a sis anys de presó i deu d'inhabilitació per malversació. També s'inclourien altres comportaments que ara no estan castigats, com l'enriquiment il·lícit per a aquells càrrecs que obtinguin un increment patrimonial de més de 250.000 euros durant el mandat, que no puguin acreditar-ne l'origen, i que comportaria fins a tres anys de presó.