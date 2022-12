Els PSOE treballa en una proposta de reforma del Codi Penal que afegeix un nou tipus de malversació que penalitza fins a 4 anys de presó i 6 d'inhabilitació el desviament pressupostari irregular dins de la mateixa administració pública, cosa que permetria rebaixar en dos anys les penes amb l'actual Codi Penal.

Fonts socialistes han confirmat a RTVE, que la reforma es presentarà en uns termes que deixaran clar que no es despenalitza la malversació "en cap cas", des del més lleu, que seria el nou delicte incorporat i que encara no estaria pactat amb ERC, fins al més greu.

01.56 min PSOE i Podem no volen despenalitzar del tot la malversació

La proposta del PSOE rebaixaria la pena màxima aplicable als càrrecs processats ja que l'actual Codi Penal vigent estableix fins a sis anys de presó i deu d'inhabilitació per malversació.

També s'inclourien altres comportaments que ara no estan castigats, com l'enriquiment il·lícit per a aquells càrrecs que obtinguin un increment patrimonial de més de 250.000 euros durant el mandat, que no puguin acreditar-ne l'origen, i que comportaria fins a tres anys de presó.

La intenció del Govern és que cap actuació que suposi un desviament de fons públics, sigui quina sigui la seva destinació, quedi exempta de càstig, encara que es distingeixin més supòsits i gradacions.

En aquest sentit, fonts del PSOE asseguren a RTVE que aquesta reforma tampoc afecta "persones ja condemnades", una altra de les línies vermelles que havia marcat el Govern en plantejar-se la rebaixa del delicte de malversació.

Lluny de l'esmena presentada per Esquerra El Codi Penal actual el va modificar el PP el 2015 i estableix un delicte de malversació independentment de quin sigui el destí dels diners desviats. El càstig va dels 2 als 6 anys de presó i entre 6 i 10 d'inhabilitació, amb un tipus agreujat que pot arribar als 8 anys de presó o fins i tot als 12. El PP va eliminar aleshores també qualsevol distinció sobre si hi havia lucre personal o no. Es considerava que qualsevol desviament de fons públics era malversació i es fixava una forquilla de penes molt àmplia. La modificació proposada pels socis de Govern beneficiaria de manera directa els condemnats pel 'procés', com el president d'ERC, Oriol Junqueras, ja que deixaria sense efecte les penes. També afectaria l'expresident Carles Puigdemont, que fa 5 anys que resideix a Bèlgica, així com uns 40 exalts càrrecs de la Generalitat. Esquerra Republicana va presentar divendres una esmena que reintrodueix al Codi Penal el concepte d'ànim de lucre personal o de tercers com a condició per a la malversació més greu, conservant per a aquest supòsit les penes que va fixar el PP, és a dir, de 2 a 6 anys. En els casos que es malversés sense ànim d'enriquir-se però en què els diners es destinin a fins particulars, el càstig seria d'entre sis mesos i tres anys de presó. Esquerra proposa rebaixar les penes si no hi ha enriquiment personal Serviria, segons explica ERC, per garantir que la majoria de persones condemnades per corrupció no es beneficiin de la reforma, mentre que els seus dirigents condemnats pel 'procés' sí que podrien sortir-ne afavorits perquè els diners utilitzats no van ser per a finalitats particulars.

Illa carrega contra el Govern pels pressupostos El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha referit aquest diumenge a aquestes mesures que està posant en marxa l'Executiu i ha reconegut que són "arriscades" però que "no hi ha cap altre camí" per "rescatar Catalunya de la confrotació i la crispació i tornar-la "al marc de la concòrdia". En un acte del PSC a Barcelona, Sánchez ha defensat la seva política de "conciliació" i ha subratllat que les disputes "es resolen al terreny de la política i no als jutjats". De la seva banda, el cap de l'oposició a Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que estan treballant perquè hi hagi pressupostos a Catalunya l'any vinent però ha alertat que s'està "al principi" de les converses. "No estem ni a la meitat del camí", ha dit, al temps que ha assegurat que el Govern "fa poca feina". Illa remarca que el PSC negocia "amb papers i números" i ha acusat el Govern de "planificar poc" i tenir poc pensat cap a quina direcció vol portar el país. És per això que creu que l'actitud del Govern català "inspira poca credibilitat" en una negociació tan seriosa.