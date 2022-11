Els preus es desinflen fins el 6,8% al novembre

Els preus continuen encarint-se, però a un ritme més moderat. La dada avançada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat al novembre mig punt i se situa en el 6,8%. Es tracta del quart més consecutiu de descens, situant la inflació en el nivell més baix des de gener, abans de l’esclat de la guerra amb Ucraïna.

Un dels principals focus de preocupació ara pels economistes és que la inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, hagi seguit augmentant una dècima, fins al 6,3%. Pablo Gil, ha alertat a TVE, que fora de les fluctuacions del petroli i l’electricitat, no es veu que s’hagi “assolit encara el pic que ens pugui donar tranquil·litat”.

Les pensions pugen un 8,5%

La dada de novembre és especialment important perquè serveix per fixar la revalorització de les pensions i l’Ingrés Mínim Vital. Les contributives pujaran en 2023 entorn d'un 8,5% amb l'IPC interanual mitjana de dotze mesos. Aquest any la revisió ha estat del 2,5% Per la seva banda, les no contributives mantindran per l’any vinent la pujada del 15% que es va aplicar el passat mes de juliol d’acord amb l’esmena pactada amb Bildu en el marc de la negociació dels Pressupostos.