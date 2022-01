El Consell de Ministres acorda actualitzar les pensions un 2,5%

Prop de 10 milions de persones a tot l'estat veuran incrementades les seves pensions. Les contributives pujaran aquest any un 2,5% i superaran per primera vegada els 1.200 euros de mitjana a Catalunya. En el cas de les no contributives, la de viudetat augmenta un 5% i superarà els 774 euros. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres a través d’un Reial decret. En total, el Govern destinarà 6.500 milions acomplir amb l’actualització establerta pels pressupostos generals de l'Estat per 2022.

En aquesta quantia s'inclou el cost de la paga compensatòria als pensionistes per la desviació dels preus en 2021 respecte a la pujada inicial (0,9%) i el cost de la qual supera els 2.000 milions d'euros. D'aquesta manera la pensió mínima arribarà als 721 euros al més i de mitjana se situarà en els 1.182 euros a tot l'estat.

Els pensionistes lamenten que es quedi curta Domiciano Sandoval, portaveu d'Unitat Pensionista, veu relatiu que la revalorització de les pensions sigui una bona notícia. "El govern ha fet l'estafa de Tocomocho amb les pensions", considera en una entrevista al Cafè d'idees. Contraposa l'augment de l'IPC, que ha estat del 6,5%, amb el 2,5% que pugen les pensions. En una entrevista amb Gemma Nierga, el portaveu creu que s'haurien d'haver igualat les pensions mínimes al Salari Mínim Interprofessional. 08.13 min Unitat Pensionista: "Han fet l'estafa de Tocomocho amb les pensions"

Darrer any de paga compensatòria Les pensions contributives pugen enguany un 2,5% en funció de la fórmula contemplada en la reforma de pensions i en la qual es té en compte l'IPC per a evitar pèrdues de poder adquisitiu. Amb aquesta fórmula ja en vigor, la paga compensatòria per la desviació de preus de 2021 serà l'última que reben els pensionistes, perquè a partir d'enguany les seves pensions ja s'actualitzen amb l'IPC. La inflació arriba al 5'6% i obliga a revalorar les pensions fins al 2,5% Aquest increment del 2,5% és el resultat de la mitjana de l'IPC entre desembre de 2020 i novembre de 2021. Les pensions de classes passives també pugen enguany un 2,5%.

Les pensions mínimes pugen fins a 59 euros al mes Amb la pujada les pensions contributives mínimes augmentaran aproximadament entre 10 i 59 euros al mes, depenent de la classe de pensió i de les circumstàncies personals. En concret, l'import de la pensió mínima contributiva per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 890,5 euros al mes en 14 pagues (enfront dels 851 euros al mes en 2021); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 721,7 euros (689,7 euros anteriorment), i amb cònjuge no a càrrec en 685 euros mensuals (enfront dels 654,6 euros de 2021). El Govern manté que abordarà la reforma de les pensions l'any vinent Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima contributiva amb cònjuge a càrrec es fixa per a 2022 en 834,9 euros al mes (797,9 euros en 2021); sense cònjuge en 675,2 euros mensuals (645,3 euros anteriorment), i amb cònjuge no a càrrec en 638,2 euros mensuals (609,9 euros en 2021). Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situa en 2.819,19 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 2.750,42 euros al mes de 2021.

Pensions de viudetat Les pensions mínimes contributives de viudetat pujaran enguany entre 24 i 37 euros mensuals. Pels titulars amb càrregues familiars se situarà en 834,9 euros mensuals, en contrast amb els anteriors 797,9 euros al mes. En el cas de ser major de 65 anys o de tindre una discapacitat major o igual al 65% la pensió mínima serà de 721,7 euros mensuals, 32 euros més que en 2021. UGT i CCOO diran "no" a la reforma de les pensions del ministre Escrivà Si el titular de la pensió de viudetat té entre 60 i 64 anys, la quantia amb el nou any serà de 675,2 euros mensuals (645,3 euros en 2021), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 546,8 euros mensuals (522,5 euros l'any passat).

Pensions d’invalidesa La pensió mínima contributiva de gran invalidesa puja enguany fins als 1.335,8 euros mensuals (1.276,5 euros en 2021) si es té cònjuge a càrrec, i ascendeix fins als 1.082,6 euros si no es té càrrec al cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.034,6 euros de 2021. La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà enguany de 890,5 euros al mes, en contrast amb els 851 euros de l'any passat, mentre que qui no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 721,7 euros mensuals (689,7 euros en 2021).