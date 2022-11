La inflació d'octubre recula fins al 6,8% a Catalunya

L'IPC continua moderant-se i cau per tercer mes consecutiu aquest octubre, fins al 6,8% a Catalunya, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És 1,7 punts menys que el mes anterior. Tot i que encara és una xifra elevada és la més baixa des del mes de gener d'aquest any, quan va arribar al 5,9%; assolint el màxim al juliol al 10,3%. La dada més preocupant és la del que es coneix com a cistella de la compra, els aliments, que s'han encarit a xifres rècord del 14,3% en el darrer any.

01.27 min La inflació fa avançar les compres dels àpats de Nadal | Laura Vidal

Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC va reduir-se 1,6 punts, fins al 7,3% a l'octubre. La variació respecte al mes de setembre va ser del 0,3%. La inflació subjacent, que no té en compte aliments frescos i els combustibles es va mantenir, en el 6,2%. Tot plegat, a causa d'una moderació en els preus de l'electricitat, el gas, la roba i el calçat, però van pujar els aliments i les begudes no alcohòliques.

Es disparen els aliments i les begudes Per productes, els aliments (+14,3%) i begudes no alcohòliques (10,3%) són els que més pugen els seus preus en taxa anual, seguit del grup del transport (un 8,3%), el parament (un 8%) i els hotels, cafès i restaurants (un 7%). Davant d'aquests increments, els sindicats recorden que a qui més castiguen és a les economies familiars més modestes. Per aquest motiu, des de CCOO, Ricard Ballera, reclama mesures de control per part del Govern. Només les comunicacions retrocedeixen un 2%, mentre que el grup d'ensenyament registra un lleu increment del 0,7%. Els comerços comencen a plantejar-se tancar si no es modera la inflació

L'oli s'encareix un 24% Un dels productes que més està notant l'encariment és el de l'oli. La sequera provocarà que la producció a Catalunya es desplomi un 50% i la venda de l’oli a l’engròs per l’exportació pràcticament s’ha doblat. 01.23 min El preu l'oli es dispara per la baixa producció | Pepa Sangenís Les previsions de poca collita d'olives arreu s'estan complint i això es nota ja en els preus de l'oli. A la Denominació d'Origen Garrigues ja han rebut la visita de compradors italians per què aquest país no té reserves d'oli i han vingut a comprar a l’engròs. El mateix passa a Andalusia i els preus de l'oli a l’engròs, que va a l’exportació, han començat a pujar segons ha explicat Enric Dalmau, president de la DO Garrigues. I si augmenta el preu d de la venda a l’engròs també repercuteix en l'oli envasat. A la cooperativa de Maials, com a moltes altres de la Denominació d'Origen Garrigues, han apujat el preu de la garrafa de 5 litres, la de referència. A més, s’hi ha d'afegir l'increment de les despeses energètiques i dels costos d'elaboració

Els gimnasos negocien apujar quotes Gestiona, l'associació catalana d'equipaments esportius públics, ha confirmat a Ràdio 4 que a hores d'ara està negociant augmentar les quotes dels socis amb els ajuntaments de la província davant l’increment dels costos de l’energia. 01.40 min Els centres esportius municipals també encariran les quotes | Àlex Cabrera L'encariment de l'electricitat i del gas impacte directament al compte d'explotació dels centres esportius. En alguns casos s'ha triplicat respecte a l'any passat. De moment, cap gimnàs ni piscina pública perilla, però sí que es comença a pensar ja a apujar les quotes als socis. Cal tenir també en compte que les plantilles reclamen increments salarials per suportar la càrrega de la inflació. En el cas dels centres privats la situació és més complicada. En general tots els equipaments han pres mesures d'estalvi energètic, com rebaixar un o dos graus la temperatura de l'aigua. Des del Club Natació Atlètic Barceloneta, el seu director general Santi Fernández demana a tothom un esforç. Aquest mateix dimarts la Generalitat ha declarat l'esport com a bé essencial i ha presentat un paquet d'ajudes de 10 milions d'euros perquè els centres facin front a la inflació.