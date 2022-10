El torró no s'escapa de la inflació

Agramunt, a l'Urgell, acull la 33a edició de la Fira de Torró, que torna a la normalitat després de dos anys de pandèmia. Durant dos dies, la localitat lleidetana esdevé l'epicentre del món dolç i del producte agroalimentari de qualitat amb degustacions, tallers i ponències al voltant del torró i la xocolata a la pedra.

Els clàssics torrons tou, dur o d'ametlla, comparteixen enguany espai amb novetats com el torró de festuc, de ristretto o de dònut, que han despertat la curiositat de la gent.

A l'Aula del Tast es donen a conèixer, a través de presentacions i tastos guiats, els productes de proximitat més destacats que s'exposen al Pavelló Agroalimentari, on hi ha olis, embotits, espècies, vins, caves, cerveses o pa, entre molts d'altres. Aquest any té un especial protagonisme la xocolata i el vi i és que s'ha estrenat un nou espai d'activitats, l'Aula de la Xocolata i el Vi, que acull demostracions i tastos amb els vins de la DO Costers del Segre i xocolates d'Agramunt, ubicat a l'Espai Guinovart, al nucli antic de la vila.

La pujada de costos de les matèries primeres i de l'energia faran que el preu dels torrons pugi enguany entre un 4% i 8%. Els productors esperen, però, que aquest increment no afecti les vendes.

La Fira del Torró d'Agramunt estrena també enguany una nova zona dedicada a la gastronomia amb música en directe. En el marc de la mateixa fira, durant tot el mes d'octubre se celebra la 7a edició de la Ruta Gastronòmica que permet redescobrir el torró i la xocolata en plats tant dolços com salats que preparen 12 restaurants de la demarcació de Lleida.