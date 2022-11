La inflació afecta el sector nupcial

L'elevada inflació repercuteix, també, en els casaments. Tota manera de productes i serveis relacionats amb les bodes no han estat immunes a l'encariment de les matèries primeres i de l'energia i tot plegat ha repercutit en els pressupostos de les parelles.

El sector busca fórmules per mirar d'assumir el creixement dels costos i minimitzar l'impacte econòmic en les parelles, que també s'estrenyen el cinturó. Ara bé, la majoria té en compte que si cal fer una inversió extra està justificat perquè aquesta celebració continua sent una de les dates més valorades. Es constata aquests dies al Saló 'De Nuvis' de Lleida.

Matrimonis a Catalunya

La xifra de casaments va tocar sostre de l'última dècada els anys 2016 i 2017, amb gairebé 30.000. Des d'aleshores ja s'observava una davallada progressiva que s'ha mantingut fins l'any passat, últim amb xifres oficials disponibles, amb poc més de 23.600. La dada de l'any passat també podria estar una mica inflada perquè probablement el 2021 es van fer molts casaments que havien quedat pendents de l'any anterior quan l'esclat de la pandèmia va obligar a cancel·lar milers de cerimònies previstes.

Independentment de la xifra total de casaments, hi ha una tendència claríssima que no ha deixat d'accentuar-se en els darrers anys. Els casaments religiosos representen ja menys del 10% del total i la immensa majoria són pel civil. El gir definitiu va ser l'any 2004 quan per primera vegada les bodes pel ritus catòlic van caure per sota del 50%.

El que no varia gaire amb el pas del temps és l'època favorita de l'any que les paralles tenen per casar-se. L'estiu, amb l'única exepció del mes d'agost, és el moment que més trien els nuvis.

Atenent a les dades recollides per l'IDESCAT, el mes favorit és el juliol, amb unes 3.600 bodes de mitjana en l'última dècada, seguit del setembre (3.580) i el juny (3.500), amb xifres similars. El mes en què se celebren menys cerimònies de casament és el gener, tot i que encara és l'època de l'any que trien de mitjana un miler de parelles per unir les seves vides.

L'any passat es van celebrar 22.848 casaments entre un home i una dona, i pel que fa a les parelles homosexuals, van ser més nombroses les bodes amb dues dones com a protagonistes (490) que amb dos homes (318). Una circumstància que passa any rere any des del 2017.