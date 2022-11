El sector de la restauració pateix les conseqüències de la crisi energètica: el preu de l'energia i l'encariment de les matèries primeres els obliga a incrementar el preu final dels productes. Després que el passat divendres els comerços protestessin contra aquesta situació, ara una enquesta feta pel Gremi de Restauració treu a la llum que gairebé el 90% dels restauradors apujaran els preus abans que acabi l'any.

Gairebé la majoria dels bars i restaurants enquestats, en total hi són 700, es veuran obligats a apujar els preus per compensar l'increment dels costos de producció. Roger Pallarols, director general del Gremi Restauració de Barcelona, explica que els restauradors "han arribat fins on han pogut" per intentar assumir "en exclusiva" l'augment de costos que ha produït la crisi inflacionista.