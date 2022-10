L'alta inflació també arriba als comerços. L'encariment de les matèries primeres i de l'energia afecta els negocis, que es veuen entre les cordes. Per això, aquest divendres al matí els negocis barcelonins han convocat una aturada durant 15 minuts en què han apagat els llums i, per tant, la seva activitat. Una iniciativa promoguda per Barcelona Comerç i que ha tingut un elevat seguiment.

La iniciativa de la protesta, que s'ha fet de 12 h a 12:15 h, va sorgir del Gremi de Forners de Lleida, però no s'ha quedat només en els forns, sinó que s'ha estès a tota mena de comerços que veuen perillar la seva viabilitat per l'augment de preu de l'energia.

En aquesta línia s'ha expressat la presidenta de l'Eix Comercial de Sants-Les Corts, Reyes de la Corte, que afirma que "la covid no ha pogut amb el comerç, però hi podrà l'encariment d'energia".

Una de les comerciants de la Dreta de l'Eixample, Mayte, que regenta 'Marc 3', assegura a TVE que els preus de l'energia "estan ofegant" els comerços i que aquesta tendència "s'està fent inassumible". Per això, reivindica "solucions urgents" per fer front a la situació.

Els comerços demanen mesures que mitiguen els efectes de l'encariment de l'energia perquè apujar els preus més d'un 5% "és inassumible". "Demanem la reducció de l'IVA, no volem lectures estimades, volem ajudes directes a l'autònom", ha dit Reyes, que demana un acord entre les administracions catalanes i estatals per ajudar el sector davant la crisi energètica.

Les fleques artesanes, al límit

Els forns de pa també denuncien la crisi que viu el sector i reclamen a les administracions mesures que realment facin baixar el preu de la factura de la llum. I és que el sector denuncia que no els surten els números. "No podem generar tants diners com costa la llum", explica la presidenta del Gremi de Forners de Lleida, Pilar Marqués.

01.12 min Les fleques artesanes asseguren estar al límit per la situació econòmica

La fleca familiar Obrador del 15 ha passat per les mans de cinc generacions i asseguren que mai havien viscut una situació econòmica tan delicada. "En l'últim any se'ns ha incrementat un 80% el preu de cost de les farines", diu David Porta. El sobrecost més gran per al sector té a veure amb l'energia. En obradors com aquest, els rebuts són un 250% més cars que a principis d'any.