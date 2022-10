La fleca familiar Obrador del 15 ha passat per les mans de cinc generacions i asseguren que mai havien viscut una situació econòmica tan delicada. "En l'últim any se'ns ha incrementat un 80% el preu de cost de les farines", diu David Porta. El sobrecost més gran per al sector té a veure amb l'energia. En obradors com aquest, els rebuts són un 250% més cars que a principis d'any.