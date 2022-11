17:40

Paul B. Preciado convida a una revolució de la societat amb ‘Dysphoria mundi’

El filòsof Paul B. Preciado ha presentat ‘Dysphoria mundi', un volum que es presenta com un manual per navegar en els canvis conceptuals, epistèmics i polítics de la societat. Després de la pandèmia de la covid-19, l’autor ha considerat que la civilització pateix un moment de “col·lapse” i que es presenta l’ocasió per transformar el paradigma i acabar amb les tecnologies violentes del sistema que parteixen d’una base heteropatriarcal, binària i racista. Així, Preciado ha presentat el treball com una invitació a sumar-se a una revolució i no deixar-se portar pels llenguatges “extremadament violents” i “arcaics” de l’extrema dreta que imperen en el dia a dia de les persones.