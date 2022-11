00:53

La decisió de l'alt tribunal és rellevant de cara al futur professional del veterà inspector, que podria demanar recuperar el seu càrrec com a màxim responsable dels antiavalots Barcelona

El Tribunal Suprem redueix a una multa de 9.000 euros la condemna de dos anys i quatre mesos de presó a l’inspector dels Mossos d’Esquadra i excap dels antiavalots a Barcelona, Jordi Arasa.

La sentència de l'alt tribunal és un victòria parcial, però important per qui fora el màxim responsable de les ARRO de Barcelona, que evita així haver d'entrar a presó.

Recordem que Arasa fou condemnat per l'Audiència de Barcelona arran del desallotjament de la concentració dels indignats 15-M a la plaça Catalunya.



Ara el Suprem li dona la volta i rebaixa la pena a una multa de 9.000 euros. Els magistrats entenen que hi ha hagut una valoració indeguda de la prova pericial respecte les lesions, a més de dilacions indegudes. La decisió de l'alt tribunal és rellevant, també, de cara al futur professional del veterà inspector, que podria demanar recuperar el seu càrrec com a màxim responsable dels antiavalots Barcelona | Sergi Bassolas