La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies ha convocat aturades indefinides a partir d'aquest dilluns 14 de novembre. Es tracta de la mateixa plataforma que va protagonitzar les protestes del mes de març, i que ara denuncia que no s'està complint la llei aprovada el mes d'agost que hauria de garantir que no treballin a pèrdues.

Dijous passat els transportistes es van reunir amb representants del Ministeri de Transports, però la trobada va acabar sense acord i, per tant, s'ha decidit tirar endavant amb les aturades. Ara bé, al sector no hi ha unanimitat i des de diferents àmbits, institucionals, empresarials i també sindicals, s'ha fet una crida a seguir dialogant i no secundar la convocatòria actual.

Qui convoca l'aturada? La protesta l'organitza la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies, que agrupa autònoms i petits empresaris i és minoritària dins del sector. Es va constituir com a tal el 2008, fruit de la col·laboració entre transportistes gallecs i d'Albacete que buscaven agrupar mitjanes i petites empreses de transport i començar a defensar els seus interessos. Aquesta plataforma no està integrada al Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), l'òrgan que té la representació oficial davant de les institucions, i que és l'interlocutor reconegut del govern espanyol. Dins d'aquesta associació hi ha diferents entitats representatives del sector, com ara Fenadismer, Feintra i Fedetrans, i és la que dialoga amb l'executiu quan sorgeixen friccions i situacions problemàtiques.

Què demanen? Des de la Plataforma denuncien la "passivitat" del Govern i reclamen que es compleixi la llei de costos aprovada per l'executiu el mes d'agost que recull, entre altres coses, la prohibició de contractar els seus serveis per sota dels costos i que, per tant, els transportistes no treballin a pèrdues. També inclou la demanda d'ajuts directes al sector, la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible, la limitació a una hora dels temps d'espera a zones de càrrega i descàrrega i el reforçament de les inspeccions. Tot i això, la plataforma assegura que l'Administració no ha vigilat que tots aquests compromisos es compleixin i, per això, demanen un acord signat que especifiqui en quin termini es materialitzaran.

Quina és la posició del Govern? La Moncloa defensa que la situació actual no és la mateixa que fa vuit mesos i que, amb la normativa aprovada, la situació dels transportistes ha millorat. Dijous passat, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va assenyalar que "això no és una vaga, és una aturada patronal". Des del Ministeri de Transports asseguren que, fins ara, no han rebut cap denúncia formal sobre preus que no cobreixin els costos, sinó 88 denúncies anònimes amb informació insuficient per posar-hi sancions. Tot i això, explica que s'han realitzat algunes inspeccions amb els indicis apuntats i, d'altra banda, hi ha 300 expedients en tramitació per morositat en el pagament.

La majoria dels transportistes, en contra de l'aturada El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), que ja ha mostrat públicament la seva oposició a les mobilitzacions, es queixa que la plataforma convocant basa les negociacions en una "coacció a les empreses i professionals que, majoritàriament, volen treballar". El CNTC recorda el valor del seu acord amb l'executiu, que inclou: Prohibició de la participació del conductor a les tasques de càrrega i descàrrega.

Reducció de temps d'espera.

Prohibició de treballar per sota de costos. 00.41 min Segona aturada dels transportistes en menys d'un any | MARIA GÓMEZ A la negativa de secundar l'aturada s'hi han sumat altres patronals transversals com la CEOE, Cepime i ATA, que creuen que la protesta en aquests moments "només farà que agreujar la difícil situació econòmica". A més, la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer), que sí que es va sumar a les aturades del març, aquest cop no hi dona suport. Les associacions que integren la Coordinadora d'Organitzacions del Transport (COT) de Catalunya també han acordat per unanimitat no secundar la protesta i no veuen justificació per a una mesura de pressió límit en aquests moments. En conjunt, totes aquestes organitzacions demanen al Govern que garanteixi la seguretat i la lliure circulació dels transportistes que vulguin continuar amb la seva activitat, cosa que la ministra Sánchez ha assenyalat que serà una prioritat.