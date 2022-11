El món ha arribat als 8.000 milions d'habitants. És l'estimació que fa Nacions Unides a partir de fonts oficials que mesuren la població, la fecunditat i la mortalitat. En aquest context sorgeixen preguntes... Està superpoblat el planeta? És sostenible aquest creixement? Quins són els països on es dispara la taxa de natalitat?

Països en vies de desenvolupament

En el que trigarem a llegir aquesta frase, uns 15 segons, hauran nascut 60 persones i n'hauran mort una trentena. El món creix, però, a un ritme desigual segons la zona. Nacions Unides assegura que el 80% del creixement demogràfic s'ha produït en països en vies de desenvolupament.

Fernando Gil, geògraf i demògraf de la Universitat de Barcelona, assegura que la major part del creixement que es donarà a la terra serà als països del tercer món, particularment a Àfrica on la taxa de fecunditat és de 5 fills per dona. La falta d'accés a serveis de planificació familiar per a les dones fa que no puguin decidir si volen o no tenir fills. La manca de feina i de seguretat alimentària també fa difícil satisfer les necessitats bàsiques de tots.

"Els 46 països menys avançats es troben entre els de més ràpid creixement del món. Es preveu que molts d'ells dupliquin la seva població entre 2022 i 2050, la qual cosa suposarà una pressió addicional sobre els recursos i un repte per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)".

Més de la meitat de l'increment poblacional fins a 2050 es concentrarà en vuit nacions: la República Democràtica del Congo, Egipte, Etiòpia, l'Índia, Nigèria, el Pakistan, Filipines i Tanzània.