La reforma del delicte de malversació torna a agafar força

La Moncloa comença a defensar la reforma de la malversació. El president del govern, Pedro Sánchez, reobria durant els actes d’aniversari de la Constitució la caixa dels trons insinuant la possibilitat d’una reforma quirúrgica que no suposi una rebaixa de les penes dels corruptes que han comès aquest delicte. ERC ja ha anunciat la presentació d'esmenes a la tramitació de la reforma del Codi Penal, en aquest mateix sentit.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que Sánchez està "enganyant Espanya" perquè no està justificada la modificació de la malversació. El dirigent popular adverteix que no permetrà que es retrocedeixi en la lluita contra la corrupcio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles , i la ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría , han anat una mica més enllà i han coincidit a assenyalar aquest mateix dimecres que la reforma d'aquest delicte no suposarà fer " ni un pas enrere contra la corrupció ". Apunten que l'objectiu seria aprofundir en "l'europeització" del Codi Penal, en la línia del que va es tramita per derogar la sedició.

Aragonès espera passos endavant

Precisament, aquest divendres acaba el termini per presentar les esmenes parcials de la reforma del delicte de sedició. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha anunciat aquest mateix dimecres que el seu partit presentarà esmenes per reformar "quirúrgicament" el delicte de malversació, dins la modificació del Codi Penal, amb la finalitat que no sigui "utilitzat per reprimir i perseguir el moviment independentista i la dissidència política". Ara bé els republicans adverteixen que s'ha de distingir entre si hi ha lucre o no.

La reforma del Codi Penal no té, ni molt menys, el suport de tot l'independentisme, tal com va deixa en evidència la manifestació convocada aquest dimarts per l'ANC, que es va convertir en una mobilització contra el Govern. Junts per Catalunya i la CUP creuen que va en contra del dret a protesta i que podria criminalitzar a l'independentisme, segons ha advertit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, la portaveu dels cupaires al Congrés, Mireia Vehí.

La música li sona bé al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del Vendrell, Aragonès ha defensat: "Esperem passos endavant per acabar amb tota forma de repressió", i ha insistit en la necessitat d’avançar en la desjudicialització a partir de la reforma del Codi Penal espanyol.