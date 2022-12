La distància dins el moviment independentista s’eixampla. Aquest dimarts les diferències tornen a quedar en evidència coincidint amb el Dia de la Constitució. La manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per aquest dimarts al migdia a Pla de Palau de Barcelona per denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma del Codi Penal torna a dividir, més que unir.

La manifestació ha estat encapçalada per la pancarta "Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. Independència ara!" L'han secundat els dirigents de JxCat com Laura Borràs i Jordi Turull, de la CUP com Carles Riera i del Consell per la República, així com una seixantena d'entitats. En canvi el gran absent torna a ser, com ja va succeir per la Diada, Òmnium Cultural, tot i que també està en contra de la reforma de la sedició.

L’ANC posa el focus en ERC Òmnium havia estat pendent “d’una modificació de la convocatòria” per part de l’ANC per evitar aquesta “confrontació”. Ara bé, l’Assemblea insisteix en els mateixos termes d'aquesta. Adverteix que la reforma del delicte de desordres públics agreujats "reforça la penalització" contra les mobilitzacions. La seva presidenta, Dolors Feliu, considera que “és especialment greu que ho avali un govern independentista, perquè la independència no s’aconseguirà augmentant les penes als que es mobilitzen”.

Per la seva banda, la presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha reclamat la necessitat que el delicte de sedició "sigui derogat", però sense contrapartides ni subterfugis o modificacions com la del delicte de desordres públics que posen, a parer seu, en qüestió el dret de protesta i el dret a manifestació. Per aquest motiu, ha fet una apel·lació a la resta de forces independentistes, en clara al·lusió a ERC, a sortir al carrer per "defensar els drets fonamentals". Una seixantena d'entitats secunden la manifestació de l'ANC, entre elles el CDR nacional, Debat Constituent, la JNC, Meridiana Resisteix o Som intersindical. Òmnium, per la seva banda, ha decidit impulsar un manifest alternatiu, subscrit per una quarantena d’organitzacions i moviments socials, entre els quals hi ha la PAH, la Marea Pensionista o Elite Taxi, per reclamar que no “s’agreugin” els delictes de desordres públics, i del que ha decidit no participar l’ANC.

El Govern retreu que es busqui la confrontació La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha mostrat el respecte del Govern a la manifestació convocada per l'ANC. Ara bé, també ha advertit que si "en comptes de buscar la confrontació entre independentistes, es dirigissin tots els esforços a avançar junts, segur que aniriem més de pressa i més lluny".