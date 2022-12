La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, afirma que el soci d'ERC és "un partit espanyol" i que la seva prioritat no és que Catalunya esdevingui un estat independent. Nogueras diu que Esquerra Republicana ha canviat les regles de joc a mitja partida i ha acordat rebaixes de penes en l'eliminació del delicte de sedició: "S'assumeix que el que hem fet i el que fem és delicte. Podem acabar a la presó". La portaveu de Junts critica "que un partit independentista s'hi hagi avingut" i diu que ERC s'ha passat "als del 155": "ERC ha deixat anar la mà de Junts i ha agafat la del PSOE".

Míriam Nogueras afirma que l'anunci d'Esquerra d'esmenar la reforma del delicte de desordres públics agreujats, dona la raó a Junts: "Se'ls ha colat un gol". La portaveu de Junts al Congrés ha posat com a exemple les paraules de Josep Borrell de fa pocs dies, en resposta a Gemma Nierga, on considerava que només s'ha canviat el nom del delicte de sedició.

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , Nogueras critica " l'actitud de servilisme " del govern de Catalunya davant de Pedro Sánchez i reclama a Pere Aragonès que es cregui que "està a la mateixa alçada que Sánchez". Míriam Nogueras també retreu al Govern "que la meitat de consellers " no són independentistes , però només n'ha assenyalat dos: Quim Nadal i Gemma Ubasart . Nogueras assegura que a Junts per Catalunya s'han quedat sols treballant per una Catalunya independent: "Aquest Govern ha decidit que només es pot gestionar el mentrestant ".

"La gent està molt farta de tots nosaltres"

Míriam Nogueras es pregunta per què s'obvia en el debat públic que la majoria de ciutadans vol una Catalunya independent: "Estem parlant de reforma del Codi Penal espanyol, de si uns van a la manifestació o no". Nogueras reconeix que la gent està "molt farta de tots nosaltres" i lamenta que no fa ni dos anys de les eleccions del 14 de febrer: "Es vol donar la impressió que l'independentisme està baixant i està dividit". Míriam Nogueras admet preocupació per la desmobilització de l'independentisme: "Entenc perfectament que la gent estigui fins als nassos".