10.000 persones es manifesten contra la reforma de la sedició

Unes 10.000 persones han secundat aquest dimarts la manifestació convocada per l'ANC contra la reforma del Codi Penal. La protesta ha estat encapçalada per la pancarta "Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. Independència ara!". L'han secundat els dirigents de JxCat com Laura Borràs i Jordi Turull, de la CUP com Carles Riera i del Consell per la República, així com una seixantena d'entitats.

Durant la manifestació s'han sentit proclames especialment contra ERC i el Govern. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, considera que “és especialment greu que ho avali un govern independentista, perquè la independència no s’aconseguirà augmentant les penes als que es mobilitzen” | Anna Forment