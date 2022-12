8:29

L'ANC marxa contra la reforma de la sedició

Unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat de la manifestació, que ha estat encapçalada per la pancarta "Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. Independència ara!" L'han secundat els dirigents de JxCat com Laura Borràs i Jordi Turull, de la CUP com Carles Riera i del Consell per la República, així com una seixantena d'entitats. En canvi, el gran absent ha tornat a ser, com ja va succeir per la Diada, Òmnium Cultural. Molts dels manifestants han cridat contra el Govern i ERC.