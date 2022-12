La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, lamenta la "deriva de confrontació directa amb els partits independentistes que està agafant en els darrers temps" l'Assemblea Nacional Catalana. Per Vehí la manifestació d'aquest dimarts al centre de Barcelona amb clares consignes contra ERC i el Govern posa en evidència aquesta tendència crítica de l'ANC.

La portaveu de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) al Congrés dels Diputats demana rebaixar les crítiques entre independentistes i mirar cap als socialistes: "No és una bona estratègia dedicar més temps a criticar l'adversari independentista que al PSOE". En aquest sentit, recorda que aquesta divisió interna posa les coses més fàcils a Pedro Sánchez, per qui el conflicte català ha deixat de ser prioritari.

"Penso que el PSOE també està fent un exercici que pot ser pervers fent una reforma a l'ús per resoldre els seus conflictes i que acabi servint per criminalitzar moviments com el del Tsunami Democràtic", ha advertit.

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga , detalla que la CUP ha centrat esforços en un front comú crític amb la reforma pena l que miri més als moviments socials i organitzacions fora de l'independentisme. Defensa que els principals riscos d'aquesta són l'amenaça al dret a la protesta , però lliga el seu vot a les reformes penals a una anàlisi en global: "No decidirem el vot abans de veure com es concreten els acords".

Lluny d'un suport als Pressupostos

Vehí també s'ha desmarcat de l'acord del Govern amb els agents socials per millorar les prestacions al nou projecte dels Pressupostos i ha estat molt crítica amb UGT i CCOO. Sosté que els sindicats haurien de pujar la conflictivitat davant la situació actual.

La diputada de la CUP al Congrés adverteix que la seva formació Explica que a la CUP encara no han vist números de la proposta de pressupostos, però diu que ERC ha de fer "molt més" per aconseguir els vots dels cupaires. "Pere Aragonès fa molts anuncis, però no es concreta en res i això condiciona la nostra posició", assegura. En aquest sentit, ha rebutjat l'aposta del Govern per arribar a acords amb PSC i JxCat en temes com el projecte Hard Rock, els JJOO d'hivern o l'ampliació del Port i de l'Aeroport de Barcelona.