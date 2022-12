Vehí: "L'ANC ha agafat una deriva crítica i de confrontació"

Mireia Vehí lamenta la tendència actual de l'Assemblea Nacional Catalana, però creu que debat profund és símbol de maduresa: "L'ANC ha agafat una deriva crítica i de confrontació directa amb els partits independentistes", ha dit. La portaveu de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) al Congrés dels Diputats demana rebaixar les crítiques entre independentistes i mirar cap als socialistes: "No és una bona estratègia dedicar més temps a criticar l'adversari independentista que al PSOE". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que la CUP ha centrat esforços en un front comú crític amb la reforma penal que miri més als moviments socials i organitzacions fora de l'independentisme. Defensa que els principals riscos d'aquesta són l'amenaça al dret a la protesta, però lliga el seu vot a les reformes penals a una anàlisi en global: "No decidirem el vot abans de veure com es concreten els acords". Explica que a la CUP encara no han vist números de la proposta de pressupostos, però diu que ERC ha de fer "molt més" per aconseguir els vots dels cupaires. Sosté que els sindicats haurien de pujar la conflictivitat davant la situació actual. I creu que Laura Borràs està hipotecant part del Parlament i de l'independentisme: "Està posant per davant una situació que considera injusta al moviment".