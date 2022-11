El judici contra Laura Borràs pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes ja té data. Se celebrarà entre el 10 de febrer i l'1 de març al TSJC.

En una primera reacció, a través de les xarxes, Borràs ha qualificat d'irregular el procediment i ha recordat que recentment el Tribunal Suprem ha evidenciat la imparcialitat de dos dels magistrats que formen part de la seva causa. Assegura que defensarà la seva innocència i la seva gestió al capdavant de l'ILC. És amb aquesta convicció que espera ser absolta, tot i que ha advertit que serà "un judici polític".

D'altra banda, descarta apartar de la causa al pèrit informàtic contractat per la defensa de Laura Borràs. La fiscalia havia demanat impugnar l'informe pericial de Luis Enrique Hellín per haver format part d'un grup d'ultradreta responsable d'un assassinat als anys 80. Finalment, el tribunal ho ha desestimat.

La causa es jutjarà en un total de 8 sessions . És previst que la presidenta suspensa del Parlament declari durant la segona sessió del judici, prevista el 20 de febrer. En una resolució que s'ha fet pública avui, el tribunal dona 3 dies a les parts per confirmar la seva disponibilitat .

Recusació de Barrientos

El mateix dia que s'han fixat les dates d'aquest judici, la defensa de Borràs ha sol·licitat, aquest mateix migdia, la recusació del president del TSJC, Jesús María Barrientos, designat aquesta setmana per jutjar a la presidenta suspesa del Parlament.

Borràs s'enfronta a sis anys de presó i 21 d’inhabilitació per presumpta prevaricació i falsedat documental per la presumpta adjudicació irregular de 18 contractes menors al seu amic Isaias Herrero per valor de més de 300.000 euros.