Metges de Catalunya amenaça amb una "gran mobilització" si no es redreça el rumb de la sanitat. El sindicat entrega més de 54.000 signatures al Parlament com a darrer "crit d'alerta" per evitar la "revolta". El secretari general del col·lectiu Xavier Lleonart qui dona marge "escàs" a Salut per veure canvis i no anar a la vaga.