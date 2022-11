01:42

La 29a edició del festival de cinema independent comença aquest divendres i tindrà una forta presència de documentals

La 29a edició de l’Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona comença aquest divendres en format presencial i en línia. L’Alternativa estrenarà a Catalunya la nova sèrie original de Filmin, 'Autodefensa', que “és molt trencadora”, ha remarcat la codirectora del festival Cristina Riera. El festival projectarà tres capítols de la sèrie. Aquesta edició té com a protagonistes ‘Suro’, el debut de Mikel Gurrea, que inaugurarà el certamen; la important presència del documental i la projecció de títols guardonats com 'Another Spring' (Mladen Kovacevic), 'Geographies of Solitude' (Jacquelyn Mills), 'GES-2' (Nastia Korkia) o 'Las hostilidades' (M. Sebastian Molina), que no s’han projectat a Barcelona. També comptarà amb la presència de Carla Simón, Lucrecia Martel o Albert Serra | Marta Orquín