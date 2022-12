Unidas Podemos no firmará finalmente con el PSOE la enmienda a la reforma del Código Penal relativa a la malversación y plantea "dudas" sobre la reforma de este delito respecto a la "futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Fuentes del partido morado han informado este lunes de que no han formado parte de un acuerdo que han circunscrito únicamente al Partido Socialista y a ERC. Han dejado claro, sin embargo, que facilitarán que la reforma del Código Penal "no descarrile" este lunes en el Congreso en la ponencia de la Comisión de Justicia ya que contiene elementos "tan importantes" como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa desde el Congreso, el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens ha negado que su formación se esté “desentendiendo” de la reforma de la malversación: “Siempre dijimos que no presentaríamos una enmienda sobre ese delito, que teníamos una posición propia”. Asens ha asegurado que la parte socialista del Gobierno les ha mantenido “informados en todo momento” de la negociación con ERC, pero que los ‘morados’ no han participado en la misma.

Además, ha asegurado que Unidas Podemos tiene que “estudiar” la reforma de la malversación porque aún no tiene una “posición fijada”, aunque espera tenerla “a lo largo de las horas”: “Estamos estudiando tanto la propuesta de ERC como la contrapropuesta del PSOE”.

Asens ha dicho que a Unidas Podemos le "suena bien la música" de la enmienda de ERC y la del PSOE, que van "en camino de la desjudicialización" del conflicto catalán, pero ha recalcado que aún no hay una decisión tomada.

El Gobierno asegura que contemplará "todo tipo de corrupción" Fuentes socialistas aseguran que todavía están negociando la enmienda de la malversación y que no está "cerrada". Mientras, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este lunes en RNE que la reforma de la malversación no es "ad hoc" para los independentistas sino que contemplará "todo tipo de corrupción". El Gobierno niega una reforma de la malversación "ad hoc" para independentistas: "Contemplará todo tipo de corrupción" La propuesta del PSOE añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública siempre que no haya ánimo de lucro, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal, según informaron fuentes del Partido Socialista este domingo. El PSOE prevé un nuevo tipo de malversación que rebaja la pena a cuatro años si no hay lucro Esta enmienda va en la línea de la presentada el viernes por ERC, que contemplaba mantener las penas por malversación en la horquilla actual, entre dos a seis años, mientras que rebajaba las condenas a entre seis meses y tres años en el caso de que no exista el lucro personal o de terceros. Asens ha asegurado que la reforma no afectará a los delitos cometidos antes de 2015, puesto que entonces había una norma más favorable a la legislación vigente y también a la reforma que plantean PSOE y ERC. Pero ha mostrado dudas de lo que pueda ocurrir con los delitos posteriores. A partir de las cinco de la tarde se reúne la ponencia de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.