La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha negado este lunes que la propuesta del PSOE para modificar el delito de malversación, enmarcada dentro de la reforma del Código Penal, sea una legislación "ad hoc" para los dirigentes independentistas, si no que contemplará "todo tipo de corrupción".

"Más bien al contrario, estamos trabajando precisamente para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente devienen de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas, como es el enriquecimiento injustificado", ha subrayado Rodríguez en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

La ministra ha incidido en que la enmienda transaccional del PSOE, que según ha podido saber RTVE añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular, contempla todo tipo de malversación como hechos punibles y, por tanto, perseguidos como delitos. De este modo, ha descartado que tenga como efectos secundarios beneficios para condenados por corrupción, al modo de lo que ha ocurrido con la conocida ley 'del solo sí es sí'.

El PSOE prevé un nuevo tipo de malversación que rebaja la pena a cuatro años si no hay lucro

Rodríguez ha enmarcado la enmienda en el compromiso del Gobierno de "avanzar en la convivencia en Cataluña", porque, según ha subrayado, tienen claro que "los conflictos políticos se solucionan desde la política". "Y eso no se hizo en 2017 y por eso se produjo una declaración unilateral de independencia", ha dicho.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se refirió este domingo a estas medidas, reconociendo que son "arriesgadas" pero que "no hay otro camino" para "rescatar a Cataluña de la confrontación y la crispación" y devolverla "al marco de la concordia". "El Gobierno es valiente, el presidente del Gobierno es valiente: ha decidido tomar las tiendas y revertir la situación en Cataluña", ha puntualizado Rodríguez.

El PP, por su parte, ha considerado que el único fin de esta medida es lograr "el apoyo de ERC para el resto de la legislatura", si bien ha descartado presentar una moción de censura, como reclama Vox. "Que el clima político en Cataluña se mejore rebajando las penas a los corruptos, me parece muy difícil de explicar", ha sostenido el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

Sobre el Constitucional: "El Gobierno cumple con sus obligaciones"

La ministra portavoz también ha defendido la enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar la mayoría de tres quintos en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Es necesario dar una solución al problema", ha insistido.

Preguntada sobre si valoran un cambio normativo más allá del Constitucional que afecte a la forma de elección desde el Congreso al Poder Judicial, Rodríguez ha señalado que de momento van "a dar solución al problema que tiene que ver con el TC", que "no es algo abstracto". "Estamos trabajando para que no se puedan producir estos bloqueos a los que antes me estaba refiriendo", ha trasladado.

"Lo que estábamos evidenciando en el seno también del propio Tribunal Constitucional, era la falta de voluntad y, por tanto, de la dilación. También el cumplimiento en la designación de los distintos vocales", ha añadido. Así, ha insistido que el Gobierno ha cumplido con su obligación proponiendo a sus dos magistrados al TC y ha recalcado que "nunca se contempló que hubiera una oposición que se negara a cumplir con la ley" al igual que "nunca se contempló que hubiera magistrados, operadores jurídicos, en este caso conservadores, que se negaran también a cumplir la ley".

Por este motivo, ha criticado que el pasado 6 de diciembre el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en el Congreso que "iba a mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial decía para proteger a los jueces del Gobierno de España". Estas afirmaciones, según la portavoz, son muy "graves" y "denotan una falta de sentido de Estado absoluto".