El Gobierno y el PP se han acusado mutuamente este martes de no cumplir con la Constitución en el día que la Carta Magna cumple 44 años. En el acto de celebración en el Congreso, no han faltado los mensajes cruzados de acusaciones y reproches entre el Ejecutivo y la oposición a cuenta de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

FOTO: Acto de Conmemoración del aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. EFE / Kiko Huesca