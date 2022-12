La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha apelado a la responsabilidad de los diputados y les ha pedido respetar y "no herir" con la palabra en sus debates en las Cámaras porque el Parlamento es "un lugar único en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados".

En su discurso a las puertas del Congreso de los Diputados con motivo del 44 aniversario de la Constitución, ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado, Batet ha señalado que la ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza".

La "materia política" de la Carta Magna es "la esperanza" "Existe un consenso básico sobre la necesidad de proteger y garantizar la libertad de las mujeres frente a todo tipo de discriminación, y con mayor determinación y contundencia frente a la violencia. Un consenso medular para la construcción de una sociedad justa en el que debemos perseverar, por dignidad y por pura democracia", ha reivindicado. Además, Batet ha dedicado otra parte de su alocución ante las instituciones del Estado a subrayar que la igualdad entre hombres y mujeres constituye "un principio fundamental" del nuestro ordenamiento constitucional. Según Batet, la "materia política" de la Carta Magna es "la esperanza", la de "consolidar" un "Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como voluntad popular", la de "proteger a todos los españoles y pueblos de España "en el ejercicio de los Derechos Humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones" y también la de promover el progreso de la cultura y de la economía para "asegurar a todos una digna calidad de vida", así como la de "establecer una sociedad democrática avanzada".