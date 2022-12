Como novedad, este año se ausentará al acto de celebración oficial de la Constitución Vox, que no participará en el acto institucional para no coincidir con quienes, en su opinión, "violan" la Constitución y "buscan destruirla", aunque algunos diputados del grupo acudirán a las puertas del Congreso para celebrar la vigencia del texto.

“La Constitución se defiende escuchando a los españoles, no dándoles la espalda. Respetando sus instituciones, no saboteándolas. Preservando su libertad, no secuestrándola. Protegiendo su unidad, no vendiéndola a golpistas y terroristas.



Que no cuenten con nosotros para esa burla“