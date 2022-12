La brecha entre el Gobierno y la oposición sigue ensanchándose. En un nuevo intento por desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo presentó este viernes un cambio legislativo que rebaja las mayorías necesarias para los nombramientos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esta propuesta, junto al mar de fondo de la enmienda de ERC para reformar el delito de malversación durante la tramitación del delito de sedición, ha terminado por revolver a la oposición. "Asalto institucional", "ataque al estado de Derecho", "autogolpe", "abuso de poder", "deriva autoritaria"..., son algunos de los calificativos que PP, Vox y Ciudadanos han dedicado a Pedro Sánchez.

La renovación del Poder Judicial, en funciones desde hace cuatro años, ha sido el gran motivo de enfrentamiento entre el PP y el PSOE de esta legislatura. Ni siquiera la dimisión del expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha servido para que firmasen un acuerdo que aseguraban tener ya "casi" cerrado. El PP dio por rotas las negociaciones tras meses de contactos argumentando que la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición era una línea roja y un "chantaje del independentismo".

Así estalló la última negociación para el CGPJ: de "el acuerdo está listo" al "no con este PSOE" ROCÍO GIL GRANDE

A ojos del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, era incompatible defender la despolitización de la Justicia al tiempo que se lleva a cabo una reforma penal "a la carta" que dejaba "sin efecto" la sentencia del Supremo sobre los líderes condenados por el 'procés'. Pero para el PSOE se trataba de una excusa más y una rendición del líder del PP ante las presiones de sus barones y de la "derecha mediática". "Le han temblado las piernas", resumieron desde Ferraz.

Desde entonces, la brecha abierta entre el PSOE y el PP ha ido haciéndose más grande durante las últimas semanas y la división se ha escenificado las broncas sesiones de control en el Congreso y en el Senado de las últimas semanas, marcadas por los cruces de reproches y acusaciones de incumplimientos de la Constitución, especialmente ante los pactos alcanzados por el Gobierno con partidos como EH-Bildu o ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no gustaron a Génova.

Una polémica enmienda para buscar una alternativa en el CGPJ

Este viernes, con el fin del plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley para modificar el código Penal, el Gobierno ha planteado una vía alternativa para desbloquear el Constitucional y el CGPJ. Así, la reforma pretende transformar el modelo de elección actual, que requiere un acuerdo de tres quintos de los vocales si no se alcanzara un consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC.

Según la propuesta del PSOE y UP, a partir de ahora bastará con mayoría simple y se establecerá un plazo para esa elección que, si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal".

Esta decisión ha desembocado en la solicitud de un pleno extraordinario por parte del bloque conservador del CGPJ, que tratará de acelerar el proceso de nombramiento antes de que pueda entrar en vigor la reforma, la cual han catalogado como "una injerencia demoledora".

Esto se debe a que, según fuentes consultadas por Europa Press y EFE, la reforma contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, propongan y voten solo a uno, lo que –según explican– garantizaría que fuera elegido el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Sin embargo, desde la corriente progresista creen que es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo y que lo "vergonzoso" sería que "nadie hiciera nada".

Sin embargo, no es la única enmienda cargada de polémica. Varios partidos han presentado también sus iniciativas, entre ellos ERC que, en relación a la malversación, ha propuesto rebajar la pena de prisión si no existe enriquecimiento personal o de terceros. Esta enmienda dejaría sin efecto las condenas por este delito a varios condenados por el 'procés', como Oriol Junqueras, y afectaría igualmente a los huidos por el 1-O -incluido el expresident Carles Puigdemont- y a unos 40 ex altos cargos de la Generalitat con causas pendientes.

La propuesta llega poco después de que el presidente del Gobierno abriese la puerta a reformar este delito, si bien dejó claro que no habría "ningún retroceso" en la lucha contra la corrupción, ni "rebajas de penas" para los corruptos.

Desde la oposición, el líder del PP no tardó en cargar contra Sánchez, alegando que desde que llegó al poder la situación en Cataluña había empeorado. "Ahora la ley no se cumple, se negocia y con efectos retroactivos", dijo en Onda Cero, tras lo cual añadió que todas estas decisiones del Ejecutivo estaban vinculadas a los Presupuestos "más caros de la historia de España".