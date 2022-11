El PSOE ha advertido que no comparte la acusación que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado al PP de "promover la cultura de la violación". Unas palabras que Montero ha pronunciado durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia machista en comunidades autónomas como Galicia o Madrid.

Por el contrario, el portavoz del partido líder de la coalición en el Congreso, Patxi López, ha pedido a la ministra que modere el tono. "No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", ha señalado.

Tampoco la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respaldado las palabras de Montero, sino que ha destacado que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral y el pacto de Estado contra la violencia de género "son partidos que están a la altura de las circunstancias".

En la misma línea que la mantenida por Patxi López, fuentes de la dirección del PSOE señalan que no apoyan las palabras de Montero, pero recuerdan que la ministra ha sido objeto de insultos por parte de los populares.

De este modo hacen referencia a la intervención del diputado del PP, Víctor Píriz, que el pasado 22 de noviembre en los primeros compases del debate de los Presupuestos Generales del Estado, cuando llamó "inútil y soberbia" a Montero.

La tensión de este miércoles llega después de que justo hace una semana la diputada de Vox Carla Toscano ofendiera a la ministra al señalar en el pleno que su único mérito era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", lo que llevó a todos los grupos salvo a Vox a apostar por el autocontrol del lenguaje en sus intervenciones con el fin de mejorar el clima en el hemiciclo.