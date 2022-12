ERC ha presentado este viernes una enmienda para reformar el delito de malversación en la que propone rebajar la pena de prisión -con entre seis meses y tres años- si no existe enriquecimiento personal o de terceros.

En la propuesta que ha presentado en el Congreso de los Diputados junto a otras enmiendas encaminadas a derogar la sedición, Esquerra aboga por crear un nuevo artículo en el Código Penal -el 432 bis-, según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años".

“‼️ ÚLTIMA HORA | ERC propone que en el delito de malversación no se hable de "conductas poco definidas y subjetivas" como serían la apropiación indebida y la desleal. ��️ Informa | @LauHerMas @radio4_rne ▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/St3rv79K9U “

En la actualidad, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre dos y seis años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público", en el que especific que "serán punibles (...) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Calviño: "La corrupción es una línea roja"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado este viernes que la lucha contra la corrupción es "una línea roja" y que no habrá cambios en el Código Penal que puedan "beneficiar" a condenados por este delito. Además, Calviño ha pedido "no especular" hasta no tener el detalle de la reforma.

Mientras, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha asegurado que su formación va a leer "con atención y buena predisposición" la enmienda de Esquerra y ha recordado que ellos ya han manifestado en anteriores ocasiones que la reforma del PP de 2015 fue "una auténtica chapuza que se hizo a medida para perseguir al independentismo, no para perseguir a la corrupción".

De forma paralela a la enmienda de ERC, PSOE y Unidas Podemos han presentado este viernes una propuesta de reforma del Código Penal para introducir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, que castiga con hasta tres años de prisión a aquellos cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.