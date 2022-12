El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reconocido que su partido utilizó el voto favorable al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 como "palanca de fuerza" para forzar al Gobierno a derogar el delito de sedición.

"Ojalá nos pudiéramos sentar con el PSOE o con el Gobierno, pero es que nos marean o incluso nos mienten. No sería la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos", ha señalado Rufián en una entrevista emitida este sábado en el programa 'Parlamento' de RNE.

Rufián ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se comprometió hace unos años, cuando ya era presidente, a derogar el delito de sedición y se iba a acabar la legislatura y no lo hacían", por lo que considera que tienen que "utilizar todo lo que está en nuestra mano" para el PSOE cumpla su promesa.

El portavoz de Esquerra cree "importante" que la eliminación de la sedición se haga "con celeridad" y antes de que acabe el año, ya que "no hay por qué alargar las cosas de manera artificial". En ese sentido, ha precisado que "no es que le tengamos manía al PSOE, es que le tenemos memoria" y ha recordado que "hay que obligarles a veces a hacer las cosas".

La proposición de PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Cógido Penal -que incluye la eliminación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados- ha superado ya dos votaciones en el Pleno del Congreso, aunque será el próximo 9 de diciembre cuando se presenten las enmiendas al articulado, momento en el que se verá si algún grupo parlamentario reclama también la modificación del delito de sedición, como pide ERC.

En ese sentido, Rufián ha pedido ser "discretos" en la negociación y ha reconocido que "complicadísimo" alcanzar un "equilibrio" para que la reforma no beneficie a condenados por corrupción. "Hay que ser quirúrgico", ha afirmado el líder republicano.

Acusa a Vox de fomentar la crispación

Rufián también ha tenido palabras duras para los diputados de Vox, a quienes acusa del aumento de la crispación que se ha registrado en las últimas semanas en el Congreso y ha advertido que existe una "campaña orquestada" en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Para el portavoz de ERC, es "un error" equiparar a "agresores y agredidos" y ha añadido que "blanquear una dictadura es fascismo, nos pongamos como nos pongamos".

En ese sentido, ha caiflicado de "buena hasta ahora" la labor de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque cree que se equivoca "al intentar equiparar a unos con otros".

"Fascista es un calificativo político que puede gustar más o menos, pero cuando alguien dice este Gobierno, votado legítimamente es el peor en 90 años, está blanqueando una dictadura, eso es fascismo", ha afirmado Rufián, para quien es "un error terrible" equiparar eso con que le digan a Irene Montero que está donde está por ser pareja de Pablo Iglesias.

Rufián ha añadido que, aunque ERC se comprometa a dejar de llamar fascista a Vox la tensión no aflojaría. "Nosotros podemos pasar un Pleno sin llamar fascistas a los fascistas, la pregunta es si ellos pueden pasar un Pleno sin llamarnos golpistas y la respuesta que no pueden porque si no, no hay ruido, y si no hay ruido ellos no salen y no se genera lo de todos son iguales".