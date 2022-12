11:08

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido en el programa Parlamento que su partido ha utilizado el voto de los PGE como "palanca de fuerza" para mover al Gobierno a eliminar el delito de sedición del Código Penal: "No es que no confiemos o que le tengamos manía al PSOE, es que le tenemos memoria, y el PSOE desgraciadamente es un partido que hay que obligarles a veces a hacer las cosas". Sobre si Esquerra va a presentar una enmienda para tocar la malversación, asegura que están siendo discretos, ya que, dice, "hay que ser quirúrgico" en este tema. Respecto a tocar la ley del 'solo sí es sí', Rufián tiende la mano y expresa que están dispuestos a mejorar la ley, pero que no van a participar en la "cacería" en torno a la ministra Montero. Culpa "absolutamente" en exclusiva a Vox del aumento de la tensión que se ha registrado en las últimas semanas en el hemiciclo e insiste en que es un "error" poner en el mismo plano a "agresores" y a "agredidos": "Blanquear una dictadura es fascismo nos pongamos como nos pongamos".