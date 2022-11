La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado este miércoles la "violencia política" de Vox después de que una diputada de este partido, Carla Toscano, haya afirmado en el Congreso que "su único mérito es estudiar en profundidad a Iglesias".

En su intervención durante el debate sobre los Presupuestos del Ministerio de Igualdad, Toscano ha censurado las críticas de Montero a las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

Acto seguido, ha considerado que "hay que tener la cara de cemento armado" para tachar a la judicatura de machista cuando el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Estas palabras de la parlamentaria de Vox en referencia a la relación personal de la ministra con el exdirigente de la formación morada han provocado una monumental bronca en el Pleno. Desde las filas de Unidas Podemos y otros partidos, como PSOE, Bildu, ERC o la CUP, que han empezado a gritar "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo". Al coportavoz de Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, se le veía encarándose con la diputada de Vox, que estaba a dos metros en la tribuna contemplando la reacción en el hemiciclo.

En la bancada de otros grupos parlamentarios se veían expresiones de gravedad y de mudo estupor, mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas, si bien no estaban ni su líder Santiago Abascal, ni su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, ni tampoco Javier Ortega Smith.

"Libertad, libertad", gritaban desde Vox. "Libertad para insultar es lo que queréis", les respondían desde Unidas Podemos. "Deja a la ministra", espetó Rafael Mayoral a un diputado del partido de Abascal que estaba sentado una fila de escaños por encima de Montero.

Montero pide mantener las palabras en el diario de sesiones El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en este momento presidía la sesión plenaria, ha llamado al orden a la diputada y ha anunciado que las palabras de Toscano serán retiradas del diario de sesiones. Pero Montero, visiblemente emocionada, ha solicitado que se incorpore al diario de sesiones la "violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular" para que "no se borre" y después de ella "no venga ninguna". "Que todo el mundo las pueda recordar y se sepa que las feministas y demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos", ha añadido Montero, quien ha recibido un largo aplauso de los parlamentarios antes de abandonar el hemiciclo conteniendo las lágrimas. 09.54 min 24 horas - Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "El odio que transluce lo que ha tenido que escuchar la ministra Montero no se puede permitir" - Escuchar ahora Su respuesta no solo ha desatado los aplausos de Unidas Podemos, sino que también ha sido respondida con una cerrada ovación por parte de la izquierda del hemiciclo, con los diputados del PSOE, Esquerra, Bildu y otros partidos puestos en pie. Antes de la marcha de Montero, además, se habían acercado a su escaño a transmitirle su solidaridad, entre otros, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Bildu, Mertxe Aizpurua. "No se puede permitir la violencia política, el odio y la persecución indecente de la ultraderecha contra Irene Montero. Ha sido un momento muy duro y ha sabido sacar fuerzas para poner a Vox en su sitio", ha dicho poco después en RNE Aizpurua. Tras la intervención de la ministra ha sido el turno de la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, quien ha acusado a la diputada de Vox de padecer un "machismo terrible". "No es usted digna de esta Cámara, es una vergüenza para este país", ha proclamado.